Петербургский клуб уволил Евменова вместе с селекционной службой. Российский специалист отвечал в "Зените" за рынок игроков по Южной Америки. Отметим, что этот уход из "Зенита" стал вторым за последние три года.
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подтвердил информацию об увольнении экс-спортивного директора ЦСКА Евменова из "Зенита".
Также эту информацию подтвердил и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
"У нас произошли определенные кадровые изменения, это коснулось и Евменова. Нового человека на этом месте не будет, так как это реорганизация", - приводит слова Медведева "СЭ".
Источник: телеграм-канал "Проверим, проверим"
Экс-спортивный директор ЦСКА уволен из "Зенита"
Скаут Антон Евменов покинул "Зенит".
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