Защитник "Ростова" Евгений Чернов будет продан в "Краснодар". Также в ближайшее время клуб из Ростова-на-Дону намерен приобрести игрока "Зенита" Дениса Терентьева.
В текущем сезоне РПЛ 27-летний Чернов в составе "Ростова" провел 9 матчей и забил 1 мяч, а на счету 28-летнего Терентьева один выход на поле в футболке "Зенита" в этом чемпионате.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Ростов" близок к двум трансферам
В ближайшее время "Ростов" оформит два трансфера.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
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