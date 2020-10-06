Агент: у "Спартака" нет денег на Сентонза

Агент защитника "Метца" Фабьена Сентонза Джеки Муйал прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Спартака".
Фото: ФК "Метц"
"Да, "Спартак" интересуется Сентонзом. Но тут без шансов. Он стоит 15 миллионов евро. У "Спартака" нет денег на такой трансфер", - сказал Муйал.

Ранее появилась информация, что "Спартак" предложил Сентонза 4 млн евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Сентонз в составе "Метца" 6 матчей.

Источник: "СЭ"

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Теги: Российские трансферы Спартак Сентонз Метц
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