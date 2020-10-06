"Да, "Спартак" интересуется Сентонзом. Но тут без шансов. Он стоит 15 миллионов евро. У "Спартака" нет денег на такой трансфер", - сказал Муйал.
Ранее появилась информация, что "Спартак" предложил Сентонза 4 млн евро.
В текущем сезоне Лиги 1 Сентонз в составе "Метца" 6 матчей.
Источник: "СЭ"
Агент: у "Спартака" нет денег на Сентонза
Агент защитника "Метца" Фабьена Сентонза Джеки Муйал прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны "Спартака".
Фото: ФК "Метц"
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