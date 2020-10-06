Контракт Пивоварова с петербургским клубом истек в конце сентября. Отмечается, что Пивоваров может отработать в "Зените" еще около 1-2 месяцев, чтобы завершить текущие дела.
Новым исполнительным директором "Зенита" станет Сергей Тарачев, работавший ранее в министерстве по налогам и сборам.
Ранее сообщалось, что из "Зенита" был уволен скаут Антон Евменов вместе с селекционной службой.
Источник: РБ-Спорт
Исполнительный директор "Зенита" покидает клуб
Исполнительный директор "Зенита" Павел Пивоваров уходит из клуба.
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