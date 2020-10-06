"Зенит" очень хотел Вендела и приложил все усилия. Мы счастливы! Вендел с нетерпением ждет возможности приехать в Россию и показать свой футбол. Благодарим "Зенит" за работу, переговоры были легкими", - цитирует Барбьери Sport24.
Напомним, что бразилец ждет выдачи визы для перелета в Россию. Сегодня "Зенит" объявил о подписании долгосрочного контракта с игроком. За трансфер полузащитника "сине-бело-голубые" заплатят около 20 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Вендел провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Агент Вендела: он с нетерпением ждет возможности приехать в Россию и показать свой футбол
Сезар Барбьери, агент новичка "Зенита" Вале Вендела, рассказал о переходе полузащитника "Спортинга" в петербургский клуб.
Фото: ФК "Спортинг"
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