"Зенит" анонсировал переход Кузяева картиной "Возвращение блудного сына" Петербургский "Зенит" анонсировал переход полузащитника Далера Кузяева картиной Рембрандта "Возвращение блудного сына". ? pic.twitter.com/z4mPQsgtCa— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) October 6, 2020 27-летний футболист подписал новое соглашение с "сине-бело-голубыми" до конца сезона-2022/2023. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:45 Автор: Андрей Бабич Теги: Зенит Кузяев Нашли ошибку в статье? Напечатать (7) 80 1 2 3 4 5