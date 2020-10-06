"Этот трансфер позволил нам закрыть долги перед ребятами за два месяца", - цитирует спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова "Спорт-экспресс"
Напомним, что в сентября футболисты "волков" просили руководство клуба и губернатора Тамбовской области Александра Никитина погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года. Также игроки еще не получили премиальные и бонусы за сезон-2019/20.
После 10-и туров "Тамбов" с 8 очками занимает 13 место в Российской Премьер-Лиге. Следующий матч в чемпионате подопечные Сергея Первушина проведет на выезде против "Ротора".
Трансфер Обухова помог "Тамбову" закрыть долги по зарплате за два месяц
Продажа нападающего Владимира Обухова в "Ростов" позволила "Тамбову" частично закрыть долги по зарплате игрокам.
Фото: ФК "Тамбов"
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