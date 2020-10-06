"Трансферную работу можно оценивать, как отрицательную. Говорили, что вот, Семин мало привлекает молодых, мы будем покупать только молодых. И где молодые? Я порадовался, что Далера Кузяева берут – тоже трансфер сорвался.
Сейчас у "Локомотива" много проблемных линий, а впереди Лига чемпионов с "Баварией" и "Атлетико". А получается, что под Лигу чемпионов кроме Зе Луиша никого не подписали. Не думаю, что он поможет "Локомотиву", - передает слова Наумова "Спорт-экспресс".
Напомним, что сегодня "Локомотив" объявил о подписании контракта с бывшим нападающим "Спартака" Зе Луишем. В сезоне-2020/2021 "железнодорожникам" предстоит участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов. В группе "красно-зеленые" сыграют с мюнхенской "Баварией", мадридским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом".
После 10-и туров подопечные Марко Николича с 18 очками занимают 5 место в Российской Премьер-Лиге.
Экс-президент "Локомотива" Наумов: Зе Луиш не поможет клубу в Лиге чемпионов
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов раскритиковал трансферную кампанию "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
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