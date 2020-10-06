"Ни о какой антипатии или обиде в отношении "Зенита" я никогда не говорил. Как можно так относиться к клубу, который дал моему сыну образование? Конечно, были рабочие моменты", - цитирует Кузяева "Спорт-экспресс".
Напомним, что ранее бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что отец Кузяева не хотел видеть своего сына в петербургском клубе Васильев: отец Кузяева говорил мне, что ни при каких условиях не будет нового контракта с "Зенитом".
Сегодня, 6 октября, "Зенит" объявил о возвращении Кузяева. За "сине-бело-голубых" хавбек выступал с 2017 по 2020 год. Новое соглашение игрока с клубом действует до конца сезона-2022/23.
Отец Кузяева опроверг информацию о неприязни к "Зениту"
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, опроверг информацию о неприязни к петербургскому клубу.
Фото: ФК "Нарва Транс"
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