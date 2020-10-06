"Для меня тоже вопрос — почему с европейскими клубами не сложилось. В каких-то клубах говорили, что нужен именно опорник, где-то был нужен европейский паспорт, где-то ещё что-то. В Европе мы за финансами не гнались. В России сын для себя других вариантов, кроме "Зенита", не рассматривал", - приводит слова Кузяева "Чемпионат".
Сегодня, 6 октября, Кузяев подписал с "Зенитом" контракт до конца сезона-2022/23. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны клубов из Италии, Германии, Франции, Испании и Англии.
В нынешнем сезоне РПЛ после 10-и туров петербургский клуб занимает 1 место.
Отец Кузяева: в Европе мы за финансами не гнались
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, прокомментировал несостоявшийся переход футболиста в один из европейских клубов.
Фото: ФК "Зенит"
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