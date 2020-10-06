"У Маркова были и другие варианты, но "Краснодар" — это команда, которая участвует в Лиге чемпионов. От такого предложения не отказываются. "Краснодар" проявил большое желание к Маркову, поэтому он оказался в краснодарском клубе", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что сегодня, 6 октября, "Краснодар" объявил о трансфере Маркова из "Динамо". Минувший сезон 26-летний нападающий провел в аренде в "Рубине". За 22 матча в составе казанского клуба Марков забил 5 голов, 1 из которых с пенальти.
Агент - о переходе Маркова в "Краснодар": от такого предложения не отказываются
Андрей Талаев, агент нападающего Евгения Маркова, прокомментировал переход форварда в "Краснодар".
Фото: ФК "Динамо"
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