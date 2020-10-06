Футболист сдал анализ в расположении сборной Польши и его результат оказался положительным.
В нынешнем сезоне РПЛ 31-летний защитник провел 9 матчей за "Локомотив" (все - в стартовом составе) и получил 3 желтые карточки.
Источник: "твиттер" менеджера сборной Польши Якуба Квятковского
Защитник "Локомотива" Рыбус заболел коронавирусом
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус заразился коронавирусом.
Фото: ФК "Локомотив"
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