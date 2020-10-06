"Самая топовая команда была, наверное, "Валенсия". Вариант с ними был конкретный, но у них возникли проблемы в клубе – только продавали игроков.
Также был вариант с "Фрайбургом", но там клуб предпочел Тиля из "Спартака", - рассказал Адьям в интервью Sport24.
Напомним, что полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль 3 сентября перешел в немецкий "Фрайбург" на правах аренды. Сегодня, 6 октября, было объявлено о возвращении Кузяева в "Зенит", который после 10-и туров лидирует в чемпионате России.
Отец Кузяева: "Фрайбург" предпочел Далеру Тиля из "Спартака"
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у его сына.
Фото: ФК "Спартак"
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