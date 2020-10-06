Как сообщает источник, "динамовцы" видят в гвинейском нападающем замену форварду Евгению Маркову, который перешел в "Краснодар". Московский клуб находится в продвинутой стадии переговоров с датским "Мидтьюлландом" о переходе Каба.
В минувшем сезоне чемпионата Дании 25-летний футболист принял участие в 30 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: "Динамо" находится в продвинутой стадии переговоров о переходе нападающего "Мидтьюлланда" Каба
Нападающий датского "Мидтьюлланда" Сори Каба может перейти в "Динамо".
Фото: ФК "Дижон"
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