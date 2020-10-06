Сообщается, что "Локомотив" начнёт применять учащенный формат тестирования игроков и персонала на коронавирус после того, как стало известно, что защитник Мацей Рыбус болен COVID-19.
Об этом рассказал директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.
— Начиная с завтрашнего дня «Локомотив» переходит на учащенный формат тестирования, буквально в ежедневном режиме. Завершая тему наших футболистов в сборной Польши, тест у Гжегожа Крыховяка отрицательный, — рассказал Брейдо в интервью ТАСС.
Спикер добавил, что перед отъездом Рыбуса у него в клубе, как и у всех, был отрицательный результат и не было симптомов. Положительный тест защитника пришёл из сборной.
"Локомотив" будет чаще тестировать футболистов на коронавирус после положительного теста у Рыбуса
Положительный тест на коронавирус у защитника Мацея Рыбуса заставил "Локомотив" принять меры.
Фото: ФК "Локомотив"
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