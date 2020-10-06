Чернов попрощался с болельщиками "Ростова" (видео)

Защитник Евгений Чернов попрощался с болельщиками "Ростова".


— Дорогие болельщики футбольного клуба "Ростов". Я хочу выразить вам особую благодарность за вашу поддержку, за вашу огненную атмосферу на стадионе "Ростов Арена". Большое спасибо моим партнёрам, без которых этот переход не состоялся. Мы были отличной командой, вы остаетесь, вы также будете всё делать. У меня наступает свой путь, я желаю вам удачи.

Большое спасибо тренерскому и медицинскому штабу. Всем работникам базы, которые постоянно заботятся о нас, говорят добрые слова и поддерживают. Всем, всем, всем, кто работает на благо клуба, я желаю вам удачи.

Спасибо и руководству "Ростова" за возможность почувствовать атмосферу этого прекрасного стадиона и этого клуба. Мне было комфортно и приятно работать в этой атмосфере. Мы — "Ростов", — заявил футболист.

27-летний Чернов перешёл в "Краснодар" вчера, 6 октября. По данным Transfermarkt, трансфер обошёлся в 3 млн евро.

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Теги: Краснодар Ростов Чернов Российские трансферы
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