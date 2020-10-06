"В скольких матчах у меня не возникало вопросов к судьям? В половине. Разночтения не исключены. Все могут ошибаться. Понимаю и принимаю это. Но когда такое делается преднамеренно...", - цитирует Карпина "Спорт-экспресс".
Также специалист отметил, что проверка судей на полиграфе, если детектор лжи действительно дает факты, является хорошим методом.
Напомним, что в матче 10-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов" (4:2) Карпин получил красную карточку за вопрос главному арбитру встречи Евгению Турбину, почему тот улыбается.
"Ростов" с 17 очками занимает 7 место в Российской Премьер-Лиге.
Карпин: в половине матчей нынешнего сезона были вопросы к судьям
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о работе арбитров в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"
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