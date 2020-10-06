— Надеюсь, стадион не закроют. Закрыть можно все. А что толку? Тогда надо опять приостанавливать чемпионат. А где играть-то команде, если сейчас стадион закроют? Или надо ехать в другой город и искать там стадион? Надеюсь, найдут какой-то другой выход из ситуации, — рассказал Гаврилов в интервью "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что мэрия Москвы рассматривает возможность закрытия "Открытие Арены" на определенный срок из-за нарушений "Спартака" в матче 10-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с "Зенитом" (1:1).
По сведениям, на игре присутствовало больше зрителей, чем разрешено в текущий момент из-за коронавирусной инфекции.
Гаврилов считает, что если стадион "Спартака" закроют, то нужно останавливать и весь чемпионат
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал возможное закрытие "Открытие Арены".
Фото: ФК "Спартак"
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