Жена Семака завела поросенка (фото)

Анна Семак, жена наставника " Зенита " Сергея Семака, завела в доме поросёнка.

Фото: инстаграм Анны Семак

Соответствующую фотографию Анну опубликовала в своем инстаграме, где видно, что поросёнок лежит в лежанке вместе с щенком.



Ранее Анна Семак рассказала, что если бы она не вышла замуж за Сергея Семака, то навряд ли решилась бы стать многодетной матерью. Также она добавила, что благодаря работе мужа полюбила переезды.