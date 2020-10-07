— У нас в команде есть переводчик, поэтому у меня нет большой мотивации, чтобы учить русский (смеется). Но я уже знаю необходимые слова, цифры. Я уже гораздо лучше понимаю, но говорить все равно трудно, — рассказал футболист в интервью пресс-службе клуба.
29-летний Эль Кабир выступает за "Урал" с января 2018 года. Проведя за команду 74 матча, голландец забил 15 голов и отдал 14 голевых передач.
В текущем сезоне на счету Эль Кабира шесть матчей в чемпионате России и две голевые передачи.
Эль-Кабир: у меня нет большой мотивации, чтобы учить русский
Вингер "Урала" Отман Эль-Кабир рассказал, что у него нет причин учить русский язык.
Фото: ФК "Урал"
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