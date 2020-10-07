Опубликовано расписание на ближайшие четыре тура РПЛ

? Расписание матчей #ТинькоффРПЛ на 11 и 12 туры— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 7, 2020
Расписание 13-го и 14-го туров смотрите на нашем сайте ?? https://t.co/xPxb8aYaAH pic.twitter.com/BHXJsiiYC1
Напомним, сейчас в чемпионате России пауза, вызванная международными матчами. 11 тур начнётся 17 октября матчем "Зенит" — "Сочи" в Санкт-Петербурге, а закончится встречей "Ростов" — "Ахмат".
12 тур начнётся встречей "Динамо" — "Сочи", а закончится игрой ЦСКА — "Арсенал Тула" 26 октября, в понедельник.
13 тур стартует матчем "Рубин" — "Арсенал", который состоится 31 октября, в субботу, а закончится 1 ноября, в воскресенье, матчем "Тамбов" — "Динамо".
14 тур начнётся игрой "Сочи" — "Уфа" (6 ноября), а закончится в воскресенье, 8 ноября, матчем "Динамо" — "Локомотив".