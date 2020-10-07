Тихонов — о возможном закрытии стадиона "Спартака": это не просто суровая мера, а издевательство

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов рассказал о возможном "бане" "Открытие Арены".
Фото: ФК "Спартак"
— Это не просто суровая мера, а издевательство. Возможно, квота и была нарушена, но я считаю, что это все равно несправедливо. Если будет доказано, что на матче действительно присутствовало больше болельщиков, чем положено, можно наказать максимальным штрафом, но никак не закрытием стадиона, — рассказал Тихонов в интервью РБ-Спорту.

Тихонов добавил, что да, в нынешнее время, на улицах людей штрафуют за нахождение без маски на 4-5 тысяч рублей, но он считает, что это слишком и что ответственность должны нести люди, которые продают билеты.

Он рассказал, что не обратил внимание на этот факт, когда смотрел матч по телевизору, но когда пошли разговоры, то посчитал, что возможно, превышение было.

Напомним, "Открытие Арену" могут закрыть от проведения матчей на определенный срок из-за превышение нормы болельщиков, которые должны составлять 50% от общей вместимости стадиона.

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Теги: Спартак Тихонов Открытие-Арена
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