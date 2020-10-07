— Мы расстались с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Никаких претензий к друг другу не имеем.
Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать.
Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведём переговоры с претендентом — объявим. Претенденты на пост главного тренера у нас есть, — рассказал Шайбеков в интервью "Чемпионату".
Напомним, Вадим Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года. В том сезоне российский специалист сохранил команду в Тинькофф Российской Премьер-лиге. В текущем сезоне башкирский клуб идёт на предпоследнем месте турнирной таблицы с шестью очками.
Халимбеков ранее был помощником тренера у Евсеева.
Стало известно, кто будет исполнять обязанности Евсеева в "Уфе"
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков объяснил разрыв контракта с наставником Вадимом Евсеевым.
Фото: ФК "Уфа"
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