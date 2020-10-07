Зе Луиш был внесен в заявку "Локомотива" на РПЛ

Новичок " Локомотива " нападающий Зе Луиш был внесён в заявку "железнодорожников" на нынешний сезон РПЛ.

Фото: ФК "Локомотив"

Напомним, что ранее бывший гендиректор "красно-зеленых" Илья Геркус сообщил, что клуб ошибся с интерпретацией регламента и не сможет заявить Зе Луиша на Лигу чемпионов.



О переходе нападающего из "Порту" стало известно накануне, 6 октября. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Зе Луиш провел 19 матчей, в которых забил 7 голов.



Источник: Официальный сайт РПЛ