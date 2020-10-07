"Кандидаты есть. Думаю, к концу недели узнаете имя нашего нового главного тренера. Это будет тренер, который недавно ушел из клуба РПЛ? Может быть. Скоро объявим, все увидите", - цитирует Шайбекова Sport24.
Сегодня, 7 октября, Вадим Евсеев объявил об уходе с поста главного тренеры "Уфы". Обязанности главного тренера будет исполнять Арслан Халимбеков.
После 10-и туров "Уфа" с 6 очками занимает 15 место в чемпионате России. Следующий матч в РПЛ клуб из Башкортостана проведет на выезде против "Локомотива" 17 октября. Начала матча - в 16:30 по Москве.
Шайбеков: думаю, к концу недели узнаете имя нового главного тренера "Уфы"
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков о ситуации с новым главным тренером команды.
Фото: ФК "Уфа"
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