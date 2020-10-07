Полузащитник "Уфы" Емельянов перешел в клуб ФНЛ

Полузащитник "Уфы" Данила Емельянов продолжит карьеру в "Волгаре".

Данила Емельянов продолжит карьеру в «Волгаре»! ?



ФК «Уфа» и астраханский «Волгарь» договорились об арендном соглашении полузащитника «Уфы» Данилы Емельянова до конца сезона.

Желаем Даниле успешного продолжения карьеры, вернуться в футбольный клуб «Уфа» еще сильнее и опытнее! pic.twitter.com/OAdwo0pzzv — ФК УФА (@UfaFc) October 7, 2020

Хавбек будет выступать в астраханском клубе на правах аренды до конца сезона.В нынешнем сезоне РПЛ Емельянов принял участие в 3-х матчах и результативными действиями не отметился."Волгарь" с 17 очками занимает 13 место в Футбольной национальной лиге.