Как сообщает источник, Тедеско не рассчитывает на футболиста, попросив найти новую команду для Кутепова. Немец предпочитает ставить в состав Маслова.
По слухам, "Зенит" рассматривал возможность покупки игрока, но дальше разговоров ситуация не продвинулась, а в "Зените" остался Терентьев.
27-летний Кутепов в нынешнем сезоне сыграл лишь в двух матчах чемпионата России, но получил вызов в национальную команду.
Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа".
Источник: Кутепов мог оказаться в "Зените"
Фото: ФК "Спартак"
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