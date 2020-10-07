"Спартак" ждёт суд по итогам матча с "Зенитом"

На генерального директора Шамиля Газизова и юридическое лицо АО "Футбольный клуб «Спартак-Москва" составлены протоколы.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает Роспотребнадзор, протоколы составлены по части 2 статье 6.3. КОАП РФ.

Статья предполагает нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и нормативов.

Роспотребнадзор сообщает, что клубом не было проконтролировала социальная дистанция во время матча с "Зенитом" на "Открытие Арене", действие масочно-перчаточного режима.

— Данная статья предусматривает административное наказание надолжностных лиц от 50000 до 150000 рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 500000 рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток, — сказано на сайте организации.

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Теги: Спартак Зенит Коронавирус
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