"Уфа" рассталась с главным тренером Вадимом Евсеевым. После 10 туров чемпионата России команда из Башкортостана занимает 15 место, набрав 6 очков. В последнем матче под руководством Евсеева "Уфа" не смогла переиграть на своем поле идущий последним волгоградский "Ротор" (0:0), туром раньше было разгромное поражение в гостях от "Зенита" (0:6).
Глава пресс-службы футбольного клуба из Башкортостана Сергей Тыртышный рассказал, что Вадим Евсеев при оформлении документов на увольнение улыбался и шутил, но было видно, что это маска.
- Он зашел в раздевалку, объявил ребятам о своем решении... Сказал, что благодарен за все совместные переживания и что это решение он принял ради команды, и вдруг слезы накатились в его глаза. Мы думали, что Евсеев не способен плакать, - передает слова Тыртышного РИА Новости.
Глава пресс-службы "Уфы" Тыртышный: думали, что Евсеев не способен плакать
Руководитель пресс-службы "Уфы" Сергей Тыртышный рассказал о прощании с командой главного тренера Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!