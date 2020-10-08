Глушаков: дом готов, дерево посадил, осталось сына (фото) Полузащитник "Химок" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото, на котором он сажает дерево. Хавбек "Химок" Денис Глушаков выложил в инстаграме фотографию посадки дерева."1) Дом готов 2) Дерево посадил 3) осталось сына", - написал Глушаков. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 10:21 Опубликовал: Алексей Радюк Теги: Глушаков Химки Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 80 1 2 3 4 5