По информации французских СМИ, 27-летний правый защитник "Бордо" Юссуф Сабали может перейти в "Спартак". Красно-белые проявляют к сенегальскому футболисту интерес, жирондинцы также не против трансфера Сабали при наличии подходящего предложения.
27-летний сенегалец выступает за "Бордо" с лета 2017 года, ранее он был игроком "Пари Сен-Жермен". В составе жирондинцев Сабали сыграл 123 матча, не забил ни одного гола и выполнил 15 результативных передач. В текущем сезоне он провел 6 матчей без баллов за результативность.
Источник: 20minutes.fr.
Источник: "Спартак" готов подписать защитника "Бордо" Сабали
"Спартак" интересуется правым защитником французского "Бордо" Юссуфом Сабали.
Фото: Getty Images
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