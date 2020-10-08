Старфельт: хочу помочь сборной в предстоящем матче с Россией

Защитник "Рубина" и сборной Швеции Карл Старфельт поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией.

"Главный тренер Янне Андерссон позвонил накануне объявления списка сборной и спросил, есть ли у меня возможность приехать и выйти на поле. На пресс-конференции, когда я увидел свое имя, я понял, что это не сон.Для меня это очень важно. Это то, о чем я действительно мечтал, и цель, которую я ставил с детства – быть здесь и бороться за свою страну – это большая честь. Я надеюсь, что смогу внести свои? вклад и показать себя наилучшим образом. Хочу помочь сборной в предстоящих матчах", - сказал Старфельт.Поединок Россия - Швеция пройдет сегодня, 8 октября. Начало - в 19:15 мск.