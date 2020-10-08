Старфельт: хочу помочь сборной в предстоящем матче с Россией

Защитник "Рубина" и сборной Швеции Карл Старфельт поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией.
View this post on Instagram

Сегодня @carlstarfelt дебютирует за сборную Швеции в матче против России. Карл поделился эмоциями для @swemnt от столь важного события, а также прокомментировал свою игру в «Рубине»: «Главныи? тренер Янне Андерссон позвонил накануне объявления списка сборнои? и спросил, есть ли у меня возможность приехать и выи?ти на поле. На пресс-конференции, когда я увидел свое имя, я понял, что это не сон. Для меня это очень важно. Это то, о чем я деи?ствительно мечтал, и цель, которую я ставил с детства – быть здесь и бороться за свою страну – это большая честь. Я надеюсь, что смогу внести свои? вклад и показать себя наилучшим образом. Первое впечатление от пребывания в сборнои? очень хорошее. Отличная атмосфера, все милые и гостеприимные. Все организовано очень профессионально. Так что пока только положительные впечатления. Хочу помочь сборнои? в предстоящих матчах. Во время исполнения гимна перед началом матча, наверное, будут мурашки по коже. Сложно сказать, буду ли я сильно нервничать. Увидим только ближе к матчу. Поначалу в «Рубине» вообще не играл. Конечно, неприятно, когда ты не попадаешь в состав. Ты набираешь форму и чувствуешь уверенность в себе, но затем происходит худшее, что можно себе представить, - получить травму при адаптации к новому клубу. Это было грустно, но мне оставалось только бороться, стараться делать все правильно и мыслить позитивно. Нужно ждать своего шанса и работать, тогда ты его получишь. Сеи?час я чувствую себя в хорошеи? форме и что все время прогрессирую. Ощущаю себя хорошо и физически, и морально. Мы довольны игрои? во многих матчах в чемпионате России, но очков могли набрать и больше. Возможно, мы создавали моменты, но недостаточно хорошо играли в завершении. Разрыв между командами в таблице минимальныи?, так что все впереди. Мы надеемся быть на вершине и бороться» ?? Матч сборнои? @swemnt с @teamrussia состоится уже сегодня. Начало игры – в 19:15. Прямая трансляция на @1tv

A post shared by Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk) on



"Главный тренер Янне Андерссон позвонил накануне объявления списка сборной и спросил, есть ли у меня возможность приехать и выйти на поле. На пресс-конференции, когда я увидел свое имя, я понял, что это не сон.

Для меня это очень важно. Это то, о чем я действительно мечтал, и цель, которую я ставил с детства – быть здесь и бороться за свою страну – это большая честь. Я надеюсь, что смогу внести свои? вклад и показать себя наилучшим образом. Хочу помочь сборной в предстоящих матчах", - сказал Старфельт.

Поединок Россия - Швеция пройдет сегодня, 8 октября. Начало - в 19:15 мск.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная Швеции Старфельт Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Матч Россия - Турция обслужит словенская бригада арбитров
Куртуа пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии из-за травмы
Сегодня будет рассмотрено судейство Турбина в матче "Сочи" - "Ростов" 3
Кононова не будет в "Уфе" 1
Игроки сборной России обратились к болельщикам
Зе Луиш внесен в заявку "Локомотива" на Лигу чемпионов 4
Источник: "Спартак" пытается продать Педро Рошу во "Фламенго" за 10 миллионов евро 2
Источник: "Ротор" выплатил Кверквелии и Давиташвили около 20 млн рублей в качестве компенсации проезда 4
Стала известна дата суда по делу "Спартака" 7
"Ливерпуль" отметил пятилетие со дня прихода в клуб Юргена Клоппа
"Бордо" готов отпустить Сабали в "Спартак" за 2-4 млн евро 3
Источник: Бердыев - фаворит среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо" 11
Старфельт: хочу помочь сборной в предстоящем матче с Россией
Сборная Россия сыграет в красной форме против Швеции 2
Источник: Глушаков имеет возможность бесплатно уйти из "Химок" в любое время 4
Неймар травмировал поясницу и может пропустить первый матч квалификации ЧМ
Ломовицкий: всех ребят из аренды отправили во вторую команду по СМС, я даже не виделся с Тедеско 9
Привет, старые знакомые! Россияне примут шведов, которым проиграли в Лиге наций 1
Источник: "Спартак" готов подписать защитника "Бордо" Сабали 13
"Спартак": давно не виделись, Джордан
Экс-полузащитнику и тренеру "Ростова" Михаилу Осинову исполнилось 45 лет 1
Глушаков: дом готов, дерево посадил, осталось сына (фото) 6
Владелец "Торпедо" Авдеев: то, что я поставил задачу выйти в РПЛ - правда 1
Владелец "Торпедо" Авдеев: до конца сезона главным тренером команды будет Игнашевич. Точка 2
Глава пресс-службы "Уфы" Тыртышный: думали, что Евсеев не способен плакать 3
Игуаин забил свой первый гол в MLS и выиграл матч для "Интер Майами"
Камавинга стал самым юным голеадором сборной Франции за последние 106 лет 2
Жиру сыграл за сборную Франции сотый матч и обошел в списке бомбардиров Платини
Источник: Панченко близок к переходу в тульский "Арсенал" 4
Коронавирус и Франция разгромили сборную Украины. Злоключения с составом привели к 7:1 в Сен-Дени 1
Все новости