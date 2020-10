Старфельт: хочу помочь сборной в предстоящем матче с Россией

View this post on Instagram

Сегодня @carlstarfelt дебютирует за сборную Швеции в матче против России. Карл поделился эмоциями для @swemnt от столь важного события, а также прокомментировал свою игру в «Рубине»: «Главныи? тренер Янне Андерссон позвонил накануне объявления списка сборнои? и спросил, есть ли у меня возможность приехать и выи?ти на поле. На пресс-конференции, когда я увидел свое имя, я понял, что это не сон. Для меня это очень важно. Это то, о чем я деи?ствительно мечтал, и цель, которую я ставил с детства – быть здесь и бороться за свою страну – это большая честь. Я надеюсь, что смогу внести свои? вклад и показать себя наилучшим образом. Первое впечатление от пребывания в сборнои? очень хорошее. Отличная атмосфера, все милые и гостеприимные. Все организовано очень профессионально. Так что пока только положительные впечатления. Хочу помочь сборнои? в предстоящих матчах. Во время исполнения гимна перед началом матча, наверное, будут мурашки по коже. Сложно сказать, буду ли я сильно нервничать. Увидим только ближе к матчу. Поначалу в «Рубине» вообще не играл. Конечно, неприятно, когда ты не попадаешь в состав. Ты набираешь форму и чувствуешь уверенность в себе, но затем происходит худшее, что можно себе представить, - получить травму при адаптации к новому клубу. Это было грустно, но мне оставалось только бороться, стараться делать все правильно и мыслить позитивно. Нужно ждать своего шанса и работать, тогда ты его получишь. Сеи?час я чувствую себя в хорошеи? форме и что все время прогрессирую. Ощущаю себя хорошо и физически, и морально. Мы довольны игрои? во многих матчах в чемпионате России, но очков могли набрать и больше. Возможно, мы создавали моменты, но недостаточно хорошо играли в завершении. Разрыв между командами в таблице минимальныи?, так что все впереди. Мы надеемся быть на вершине и бороться» ?? Матч сборнои? @swemnt с @teamrussia состоится уже сегодня. Начало игры – в 19:15. Прямая трансляция на @1tv