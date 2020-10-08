Отмечается, что московскому клубу грозит приостановка деятельности на 90 дней. Также "Спартаку" грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.
Напомним, что на генерального директора Шамиля Газизова и юридическое лицо АО "Футбольный клуб "Спартак-Москва" были составлены протоколы.
Стала известна дата суда по делу "Спартака"
12 октября состоится суд по делу о наказании "Спартака" за несоблюдение противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
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