"Информация о моем назначении в "Уфу" не соответствует действительности, это неправда", - сказал Кононов.
Напомним, что вчера Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы".
В текущем сезоне РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице.
Последним местом работы Кононова была "Рига".
Источник: Metaratings.ru
Кононова не будет в "Уфе"
Экс-наставник "Спартака" Олег Кононов прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером "Уфы".
Фото: ФК "Спартак"
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