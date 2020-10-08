"Экспертно-судейская комиссия соберется сегодня вечером. Выводы будут завтра", - сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Матч завершился победой "Сочи" со счетом 4:2. В составе "Ростова" был удален полузащитник Маттиас Норманн. После финального свистка арбитр показал главному тренеру гостей Валерию Карпину.
Источник: "СЭ"
Сегодня будет рассмотрено судейство Турбина в матче "Сочи" - "Ростов"
Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит судейство Евгения Турбина в поединке 10-го тура чемпионата России "Сочи" - "Ростов".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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