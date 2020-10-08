Кварацхелия - лучший игрок "Рубина" в сентябре

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия занял первое место в опросе на лучшего игрока казанской команды в прошлом месяце.

Фото: ФК "Рубин"

По итогам опроса болельщиков грузинский хавбек набрал 50% голосов. На втором месте расположился полузащитник Хван Ин Бом (38%), а на третьем - хавбек Оливер Абильдгор (5%).



Отметим, что Кварацхелия признан лучшим игроком месяца "Рубина" во второй раз кряду.



В текущем сезоне РПЛ 19-летний Кварацхелия в составе "Рубина" провел 10 матчей и забил 2 мяча.