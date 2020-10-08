Селихов сравнил матчи с ЦСКА и "Зенитом"

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал игру против "Зенита", сравнив матчи с питерцами с играми против ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
— Матч "Спартак" — "Зенит" получился эмоциональным? По-другому не бывает. Сколько я помню, это всегда накал страстей. Жестче чем с ЦСКА? Не сказал бы, думаю, равные матчи, — рассказал Селихов в youtube-программе "Футбольный Хейт".

Игра "Спартак" — "Зенит" в 10-м туре РПЛ завершилась вничью 1:1. Клубы набрали одинаковое количество очков, но питерцы впереди за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Спартак ЦСКА Зенит Селихов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент Сабали: нам интересен вариант со "Спартаком" 2
Селихов сравнил матчи с ЦСКА и "Зенитом"
Миранчук впервые тренируется в общей группе в "Аталанте" 2
Селихов: Тедеско начал сезон с чистого листа, это даёт свои плоды 1
Нигматуллин: Черчесов придерживается психологии, что основного вратаря не стоит менять матч за матчем 1
Сборная России опубликовала комплект формы на товарищескую игру со Швецией
В Португалии ограбили дом Роналду 2
Мостовой: игра со шведами — хороший шанс проверить резерв 1
"Арсенал" не включил Озила, Сократиса и Салибу в заявку на Лиги Европы
РФС сократил разрешенную квоту зрителей на матче Россия - Швеции до 5 тысяч 1
Антон Миранчук признан лучшим игроком месяца в "Локомотиве" 5
Шахов покинул "Оренбург"
Кварацхелия - лучший игрок "Рубина" в сентябре 1
"Краснодар" огласил заявку на Лигу чемпионов
Агент: у Евсеева уже есть один неплохой вариант 7
Карасев получил назначение на матч Лиги Наций
Матч Россия - Турция обслужит словенская бригада арбитров
Куртуа пропустит ближайшие матчи сборной Бельгии из-за травмы
Сегодня будет рассмотрено судейство Турбина в матче "Сочи" - "Ростов" 4
Кононов прокомментировал информацию о своем назначении в "Уфу" 3
Игроки сборной России обратились к болельщикам
Зе Луиш внесен в заявку "Локомотива" на Лигу чемпионов 7
Источник: "Спартак" пытается продать Педро Рошу во "Фламенго" за 10 миллионов евро 8
Источник: "Ротор" выплатил Кверквелии и Давиташвили около 20 млн рублей в качестве компенсации проезда 6
Стала известна дата суда по делу "Спартака" 10
"Ливерпуль" отметил пятилетие со дня прихода в клуб Юргена Клоппа
"Бордо" готов отпустить Сабали в "Спартак" за 2-4 млн евро 4
Источник: Бердыев - фаворит среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо" 15
Старфельт: хочу помочь сборной в предстоящем матче с Россией
Сборная Россия сыграет в красной форме против Швеции 2
Все новости