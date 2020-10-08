— Матч "Спартак" — "Зенит" получился эмоциональным? По-другому не бывает. Сколько я помню, это всегда накал страстей. Жестче чем с ЦСКА? Не сказал бы, думаю, равные матчи, — рассказал Селихов в youtube-программе "Футбольный Хейт".
Игра "Спартак" — "Зенит" в 10-м туре РПЛ завершилась вничью 1:1. Клубы набрали одинаковое количество очков, но питерцы впереди за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Селихов сравнил матчи с ЦСКА и "Зенитом"
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал игру против "Зенита", сравнив матчи с питерцами с играми против ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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