Черчесов: Россию ждет тяжелый матч с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящей игры Лиги Наций с Турцией.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
"В Турции стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. Турки всегда были хорошей командой, нас ждет тяжелый матч", - сказал Черчесов.

Сборная России примет Турцию 11 октября. Начало - в 21:45 мск.

Сегодня команда Черчесова в товарищеском матче на своем поле проиграла Швеции со счетом 1:2.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Черчесов Лига Наций Сборная России Сборная Турции
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