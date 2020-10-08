"В Турции стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. Турки всегда были хорошей командой, нас ждет тяжелый матч", - сказал Черчесов.
Сборная России примет Турцию 11 октября. Начало - в 21:45 мск.
Сегодня команда Черчесова в товарищеском матче на своем поле проиграла Швеции со счетом 1:2.
Источник: "Чемпионат"
Черчесов: Россию ждет тяжелый матч с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящей игры Лиги Наций с Турцией.
Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ
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