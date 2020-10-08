"Динамо" интересуется защитником "Нима" Ландре

Московское "Динамо" следит за центральным защитником "Нима" Лоиком Ландре.

Фото: ФК "Ним"
По информации источника, маловероятно, что московский клуб предпримет попытки подписания 28-летнего француза до закрытия трансферного окна, так как "динамовцев" интересует ситуация с истекающим контрактом игрока летом 2021 года. Уже с января Ландре сможет вести переговоры с любыми клубами о переходе в статусе свободного агента.

Защитник является воспитанником "ПСЖ". В нынешнем сезоне чемпионата Франции Ландре в составе "Нима" принял участие в 6 матчах и результативными действиями не отметился. Сайт transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 1,6 млн евро.

Источник: L'?quipe


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Теги: Динамо Ним Ландре
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