Радимов и Уткин заключили спор о результате "Спартака" в РПЛ

Итак, пари с Владиславом Радимовым!— Василий Уткин ?? (@radioutkin) October 8, 2020
Мое разумное предложениеhttps://t.co/MfWvveYeYJ
Перед стартом чемпионата России Радимов заявил, что "Спартак" не попадет в медали по итогам сезона. Успешный старт "красно-белых" не смутил Владислава, он по-прежнему уверен в своем прогнозе.
В ответ на это Уткин сообщил, что "Спартак" попадет в тройку, и предложил Радимову спор.
Проигравший должен будет:
1. Оплатить стол на четверых.
2. Исполнить песню команды противника, держа при этом в руках табличку с надписью "Я ЛОХ".
3. Выложить ролик в инстаграме и не удалять минимум три месяца.
Радимов пари принял.
После 10-и туров "Спартак" занимает в Российской Премьер-Лиге 2 место, уступая лидеру чемпионата "Зениту" лишь по дополнительным показателям. Предыдущий сезон РПЛ подопечные Доменико Тедеско закончили на 7 строчке.
В следующем туре "Спартак" на выезде встретится с "Химками". Начало матча - 17 октября в 19:00 по Москве.