— Я пока не могу об этом говорить, — ответ специалист в интервью News.ru
Напомним, два дня назад "Уфа" и Вадим Евсеев объявили об расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. В качестве его преемника называются экс-наставник "Спартака" Олег Кононов, бывший тренер "Ахмата" Раших Рахимов и Юран.
Юран прокомментировал своё возможное назначение в "Уфу"
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию, по которой он должен возглавить "Уфу".
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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