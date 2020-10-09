— Договорённость с новым тренером есть. Осталось только контракт подписать. Объявим в воскресенье перед тренировкой, — рассказал Шайбеков в интервью "Чемпионату".
Несколько дней назад клуб покинул Вадим Евсеев. Специалист возглавлял команду с марта 2019 года. В нынешнем сезоне клуб идёт на предпоследнем месте турнирной таблицы с шестью очками, а в последнем матче "Уфа" не смогла обыграть "Ротор", матч с которым стал последним для Евсеева.
Имя нового наставника "Уфы" объявят в воскресенье
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал, что клуб в скором времени объявит имя нового главного тренера.
Фото: ФК "Уфа"
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