"Да, к сожалению, у Карасева коронавирус. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева.
Хватит ли арбитров для матчей РПЛ? Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-экспресс".
Сегодня, 9 октября, стало известно о положительном тесте на COVID-19 у российского арбитра Сергея Карасева. Также сомнительный результат показал тест судьи Владимира Москалева.
Напомним, что матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут 17 и 18 октября.
Хачатурянц: возможно, в РПЛ будут судить те, у кого были негативные оценки
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о коронавирусе у арбитра Сергея Карасев.
Фото: РПЛ
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