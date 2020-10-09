— Отличаются ли как-то тренировки в связи с отсутствием "сборников"? Я бы не сказал. Работаем по обычному графику, всё привычно. Единственное, в такие дни к работе с первой командой привлекается чуть больше молодых игроков, но это опять же нормальная практика, так происходит всегда, — рассказал Сутормин в интервью "Чемпионату".
Футболист отметил, что из молодых футболистов тяжело выбрать самых выделяющихся, так как все стараются на максимум, но отметил, что лучше всех себя проявляют Шамкин, Прохин и Мусаев. Он считает, что у этих игроков хорошие перспективы. Также отдельно Сутормин отметил Щетинина, который сейчас играет за сборную России своего возраста, но как заявил полузащитник, он ещё не тренировался с первой командой "Зенита", но его уже отмечают.
Сутормин рассказал об отличии тренировок в обычные дни и в международную паузу
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, как проходят тренировки в клубе в международную паузу.
Фото: ФК "Зенит"
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