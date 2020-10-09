"Тамбов" заинтересован в услугах 29-летнего украинского хавбека. Сообщается, что российский клуб подпишет с игроком контракт на два года.
В прошлом сезоне Шахов защищал цвета "Лечче", а в сентябре этого года перешел в АЕК.
В минувшем чемпионате Италии Шахов в составе "Лечче" провел 24 матча и забил 1 мяч.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Тамбов" подпишет украинца Шахова
Полузащитник АЕКа Евгений Шахов может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Лечче"
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