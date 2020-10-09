"Мы обсуждали, что Станислав Черчесов опоздал ровно на год с приглашением Сафонова. Я считаю, что в прошлом году Сафонов был лучшим голкипером чемпионата и он должен играть за сборную. Рано или поздно Сафонов появится в составе сборной России.Думаю, ближайшую игру отыграет Шунин, а во второй игре есть шансы увидеть Сафонова. Он должен быть на предстоящем чемпионате Европы", - сказал Аршанин в эфире телеканала "Матч ТВ".
Вчера Сафонов отыграл матч отборочного цикла молодежного чемпионата Европы-2021 с Эстонией, после чего отправился в расположение первой сборной России.
В нынешнем сезоне РПЛ 21-летний Сафонов в составе "Краснодара" провел 9 матчей, в которых пропустил 9 мячей.
Сборная России в Лиге Наций сыграет с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Аршавин: Черчесов опоздал ровно на год с приглашением Сафонова
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о вызове в национальную команду голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: сборная России
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