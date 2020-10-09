По итогам тестирования получен результат, который может свидетельствовать о возможном инфицировании Марио Фернандеса коронавирусом.
Игрок был изолирован от команды в домашних условиях. Тесты остальных членов команды отрицательные.
Напомним, что ранее были изолированы игроки сборной России Георгий Джикия и Маринато Гильерме.
Ближайший матч сборная России проведет с Турцией в Лиге Наций. Поединок состоится 11 октября и начнется в 21:45 мск.
Источник: телеграм-канал "Сборная России по футболу"
У Марио Фернандса подозрение на коронавирус
Вчера члены сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19.
Фото: "Чемпионат"
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