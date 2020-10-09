Сообщается, что 29-летний хавбек прошел успешно медосмотр перед переходом в "Спартак". Ожидается, что контракт с московским клубом будет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что "Спартак" оформит с Мозесом полноценную сделку, которая будет рассчитана на три года.
Источник: телеграм-канал "ЭкСпорт"
Источник: "Спартак" в ближайшее время подпишет Мозеса
Полузащитник "Челси" Виктор Мозес станет игроком "Спартака".
Фото: Getty Images
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