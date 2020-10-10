Дзюба: мы с Соболевым сейчас стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал о взаимоотношениях с форвардом Александром Соболевым.
Фото: ФК "Зенит"
— Сразу поздравил его с голом. Мы с ним сейчас стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения. В любом случае, помню свой первый гол за сборную — это большое событие для любого футболиста.

Гол он забил, дальше все будет зависеть от него, — рассказал Дзюба в интервью "Чемпионату".

Напомним, ранее наставник сборной России Станислав Черчесов отказывался вызывать нападающего "Спартака" в сборную из-за конфликта с Артёмом Дзюбой. Соболеву пришлось звонить форварду и извиняться, после чего он получил приглашение в национальную сборную. В недавнем товарищеском матче против Швеции (1:2) Соболев забил единственный мяч сборной России.

32-летний Дзюба провёл за сборную России 45 матчей и забил 26 голов.

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Теги: Сборная России Зенит Спартак Соболев Дзюба
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