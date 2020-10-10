Агент: к Норманну был интерес, но "Ростов" не захотел его отпускать

Агент полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна Имад Эль Хаммичи прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента в другой клуб будущей зимой.

Фото: ФК "Ростов"