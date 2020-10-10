Агент: к Норманну был интерес, но "Ростов" не захотел его отпускать

Агент полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна Имад Эль Хаммичи прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента в другой клуб будущей зимой.
Фото: ФК "Ростов"
"К Норманну был большой интерес со стороны других клубов, но "Ростов" не захотел его отпускать. Вопрос с его уходом будем рассматривать в январе. Матиас готов сделать шаг вперед в своей карьере", - сказал Эль Хаммичи.

Ранее была информация, что в услугах Норманна был заинтересован "Фулхэм".

Источник: VG

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ростов Норманн
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Агент: к Норманну был интерес, но "Ростов" не захотел его отпускать
Роналду зарабатывает больше всех в Серии А
Радимов: сборная России опытная, поражение от шведов на ней никак не отразится 1
Ибрагимович вернулся на базу "Милана" после выздоровления от коронавируса
Гекдениз Карадениз: у Турции более талантливые игроки, чем у России 1
Мостовой: Кульков был игроком большого и разностороннего таланта
Тарханов в понедельник приступит к работе в болгарской "Славии"
Люксембург обыграл Кипр, Черногория победила сборную Азербайджана 1
Романцев отреагировал на смерть Кулькова
Норманн готов зимой покинуть "Ростов"
Василий Кульков справился с Марадоной, гремел в Европе со «Спартаком» и в Португалии, но его сгубил рак 5
Роналду сыграет с Францией в специальных бутсах
Самедов: Россия - фаворит в матче с Турцией
Мурзагулов: "Уфа" жила до сентября этого года на бюджет средней команды ФНЛ
Источник: "Динамо" подпишет голкипера "Ленинградца"
Уткин: Кульков - страшно невезучий парень. Вот и ушел рано 1
Черчесов — о смерти Кулькова: мы вместе играли. Пусть земля ему будет пухом
"Гениальное решение". Дзюба — о своей замене в матче со Швецией 19
"Порту" выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова 1
"Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно". Евсеев — о смерти Кулькова 3
Дзюба: мы с Соболевым сейчас стали больше и лучше общаться, нашли точки соприкосновения 5
Черчесов объяснил, почему не вызвал Сафонова раньше 5
Геркус: Мозес мог оказаться в "Спартаке" на год раньше. В клубе не одобрили сделку 3
Юран: я мог положиться на Кулькова. Доверил бы ему свою жизнь
"Скорости уже не хватало, но техника осталась той же". Ордец — об игре против Роналдиньо
В "Тамбове" подтвердили уход Панченко в тульский "Арсенал"
Сборная России проводит тренировку без Фернандеса, но с Сафоновым
Карпин: Кульков был молчаливым, скромным и работящим футболистом 1
В "Манчестер Сити" подтвердили, что у них есть деньги на трансфер Месси
Шмурнов: Мозес для РПЛ — очень сильный игрок
Все новости
-