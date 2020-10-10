"К Норманну был большой интерес со стороны других клубов, но "Ростов" не захотел его отпускать. Вопрос с его уходом будем рассматривать в январе. Матиас готов сделать шаг вперед в своей карьере", - сказал Эль Хаммичи.
Ранее была информация, что в услугах Норманна был заинтересован "Фулхэм".
Источник: VG
Агент: к Норманну был интерес, но "Ростов" не захотел его отпускать
Агент полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна Имад Эль Хаммичи прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента в другой клуб будущей зимой.
Фото: ФК "Ростов"
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